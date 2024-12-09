Фариз Рзаев представил Азербайджан на 22-м Международном Дохийском форуме

Фариз Рзаев представил Азербайджан на 22-м Международном Дохийском форуме

Замглавы МИД Фариз Рзаев представил Азербайджан на 22-м Международном Дохийском форуме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Замминистра выступил на панельной сессии "Центральная Азия и новая эра глобальной энергетической безопасности" и рассказал об энергетических и транспортных проектах, инициированных Азербайджаном, их вкладе в развитие и безопасность региона, политике Азербайджана в области перехода на зеленую энергию и использования альтернативных источников энергии, а также о работе, проделанной председательством Азербайджана в рамках COP29.

В Дохе Фариз Рзаев также принял участие в круглом столе на тему "Внешняя политика Азербайджана", организованном в Центре исследований Персидского залива при Катарском университете.