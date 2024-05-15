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Замглавы МИД Азербайджана примет участие на ежегодной министерской сессии стран Совета Европы

Замглавы МИД Азербайджана примет участие на ежегодной министерской сессии стран Совета Европы Заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев примет участие на ежегодной сессии глав МИД стран-членов Совета Европы.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 14:19
Замглавы МИД Азербайджана примет участие на ежегодной министерской сессии стран Совета Европы

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев примет участие на ежегодной сессии глав МИД стран-членов Совета Европы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В этом году ежегодная сессия состоится 17 мая в Страсбурге в контексте 75-летия организации.

В повестку дня войдут меры, которые Совет Европы продолжает принимать в ответ на военные действия РФ в Украине, реализация Рейкьявикской декларации (принятой на саммите глав государств и правительств в 2023 году) и принятие Рамочной конвенции об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права.

Министры проанализируют работу организации в таких областях, как права человека, включая социальные права и права детей, образование и культура, участие гражданского общества и молодежи, права человека в эпоху цифровых технологий, миграция и торговля людьми, гендерное равенство и окружающая среда и др.

По итогам министерской сессии Лихтенштейн передаст председательство в Комитете министров Литве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının müavini AŞ ölkələrinin illik nazirlər sessiyasında iştirak edəcək
Версия на английском языке Azerbaijan’s deputy FM to take part in annual ministerial session of Council of Europe countries

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