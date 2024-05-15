Замглавы МИД Азербайджана примет участие на ежегодной министерской сессии стран Совета Европы

Заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев примет участие на ежегодной сессии глав МИД стран-членов Совета Европы.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев примет участие на ежегодной сессии глав МИД стран-членов Совета Европы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В этом году ежегодная сессия состоится 17 мая в Страсбурге в контексте 75-летия организации.

В повестку дня войдут меры, которые Совет Европы продолжает принимать в ответ на военные действия РФ в Украине, реализация Рейкьявикской декларации (принятой на саммите глав государств и правительств в 2023 году) и принятие Рамочной конвенции об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права.

Министры проанализируют работу организации в таких областях, как права человека, включая социальные права и права детей, образование и культура, участие гражданского общества и молодежи, права человека в эпоху цифровых технологий, миграция и торговля людьми, гендерное равенство и окружающая среда и др.

По итогам министерской сессии Лихтенштейн передаст председательство в Комитете министров Литве.