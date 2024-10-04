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Фариз Рзаев: Баку и Ашхабад выстраивают взаимовыгодное сотрудничество

Фариз Рзаев: Баку и Ашхабад выстраивают взаимовыгодное сотрудничество Между Баку и Ашхабадом существует большой потенциал для расширения экономических связей.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 20:03
Фариз Рзаев: Баку и Ашхабад выстраивают взаимовыгодное сотрудничество

Между Баку и Ашхабадом существует большой потенциал для расширения экономических связей.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев заявил на мероприятии в Баку, посвященном 33-й годовщине независимости Туркменистана.

"Существует большой потенциал для расширения экономических связей между Азербайджаном и Туркменистаном, и в этой связи я хотел бы особо отметить деятельность Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах. Существующие возможности для сотрудничества в гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах помогут нашим народам лучше узнать друг друга и углубить наши отношения", - сказал он.

Замминистра также выразил уверенность, что партнерство и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и расширяться.

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Версия на азербайджанском языке Fariz Rzayev: Bakı və Aşqabad qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurur
Версия на английском языке Fariz Rzayev: Baku and Ashgabat are building mutually beneficial cooperation

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