Фариз Рзаев: Баку и Ашхабад выстраивают взаимовыгодное сотрудничество

Между Баку и Ашхабадом существует большой потенциал для расширения экономических связей.

Между Баку и Ашхабадом существует большой потенциал для расширения экономических связей.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев заявил на мероприятии в Баку, посвященном 33-й годовщине независимости Туркменистана.

"Существует большой потенциал для расширения экономических связей между Азербайджаном и Туркменистаном, и в этой связи я хотел бы особо отметить деятельность Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах. Существующие возможности для сотрудничества в гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах помогут нашим народам лучше узнать друг друга и углубить наши отношения", - сказал он.

Замминистра также выразил уверенность, что партнерство и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и расширяться.