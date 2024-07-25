Фариз Рзаев: Азербайджан и Сербия продолжат путь конструктивного сотрудничества во всех сферах

Азербайджан и Сербия действительно поддерживают отношения стратегического партнерства, основанные на политических принципах международного права, в частности, территориальной целостности, суверенитете и неизменности международно признанных границ.

Азербайджан и Сербия действительно поддерживают отношения стратегического партнерства, основанные на политических принципах международного права, в частности, территориальной целостности, суверенитете и неизменности международно признанных границ.

Как сообщает Report, об этом в Баку на 8-ом заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев.

"Крайне важно продолжать конструктивную практику принципиальной взаимной поддержки в рамках международных платформ и организаций. Меморандум о создании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, подписанный в Белграде в ноябре 2022 года в ходе официального визита президента Азербайджана, отражает твердую политическую волю наших стран к дальнейшему углублению двусторонних отношений", - сказал Рзаев.

По его словам, межправкомиссия играет важную роль в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами. "При этом основным направлением сотрудничества действительно является энергетика, но страны не ограничиваются исключительно этим. Имеется также сотрудничество в сферах дорожного строительства, инфраструктуры, строительства, туризма, образования, в гуманитарной сфере и так далее", - отметил он.

Он также подчеркнул важность соглашения о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов между правительствами Азербайджана и Сербии, которое вступило в силу в прошлом году. По его словам, это действительно важный вклад в развитие туризма и контактов между гражданами двух стран.

"Мы высоко ценим подписание в марте прошлого года меморандума о взаимопонимании между городами Шушой (Азербайджан) и Нови-Пазаром (Сербия)", - сказал Рзаев, добавив, что это был первый подобный документ после освобождения азербайджанского города от многолетней военной оккупации.