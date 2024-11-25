Фариз Рзаев: Азербайджан и Латвия ведут активный диалог на всех уровнях

Отношения между Азербайджаном и Латвией, основанные на многолетних исторических традициях, продолжат укрепляться.

Отношения между Азербайджаном и Латвией, основанные на многолетних исторических традициях, продолжат укрепляться.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев заявил на мероприятии, посвященном 106-ой годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Замминистра напомнил, что еще с начала XX века известные латвийские писатели, художники и музыканты жили и работали в Азербайджане, внося вклад в развитие страны.

Рзаев подчеркнул, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией. За этот период сотрудничество между странами укрепилось, охватывая политическую, экономическую и гуманитарную сферы. Особое внимание Фариз Рзаев уделил подписанию в 2017 году совместной декларации о стратегическом партнерстве, которая вывела двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Он также упомянул о многочисленных взаимных визитах на высоком уровне, которые стали важной основой для доверительных отношений: "В текущем году страны продолжили активный диалог - Азербайджан посетил спикер Сейма Латвии, а министры иностранных дел провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, в Риге прошла третья встреча по стратегическому диалогу между министерствами иностранных дел".

Заместитель министра отметил важность работы совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая служит платформой для обсуждения дальнейших шагов в развитии взаимодействия.

“Мы уверены, что благодаря совместным усилиям отношения дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией в ближайшие годы будут еще более углубляться на благо наших государств и народов”, - добавил Фариз Рзаев.