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Фариз Исмаилзаде: Сертификационная программа - крупный проект по подготовке специалистов

Фариз Исмаилзаде: Сертификационная программа - крупный проект по подготовке специалистов Сертификационная программа - это очень крупный проект по подготовке молодых специалистов в критически важных областях экономики.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 15:56
Фариз Исмаилзаде: Сертификационная программа - крупный проект по подготовке специалистов

Сертификационная программа - это очень крупный проект по подготовке молодых специалистов в критически важных областях экономики.

Как сообщает Report, об этом проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде сказал на мероприятии, посвященном завершению Бакинского модуля сертификационной программы "Системы устойчивого садоводства", организованной Итало-Азербайджанским университетом.

"Несколько лет назад мы выступили с инициативой по подготовке молодых специалистов в области сельского хозяйства и пищевых наук. Мы делаем это не в одиночку, а вместе с нашими итальянскими партнерами, в частности, с Болонским университетом, в рамках проекта Итальяно-Азербайджанского университета", - сказал он.

Проректор отметил, что работа с итальянскими партнерами проводится не только в области сельского хозяйства, но и электротехники, архитектуры, дизайна и пр.

"В первую неделю сертификационной программы итальянские специалисты провели тренинги для представителей азербайджанских компаний. Мы также организовали выставку, на которой представители азербайджанских и итальянских компаний получили возможность познакомиться друг с другом и обсудить направления сотрудничества", - добавил он.

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Версия на английском языке Fariz Ismayilzada: Certification program - major project for training specialists
Версия на азербайджанском языке Fariz İsmayılzadə: Sertifikat proqramı mütəxəssislərin hazırlanması üçün böyük layihədir

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