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Фариз Исмаилзаде обсудил развитие двусторонних отношений в британском парламенте

Фариз Исмаилзаде обсудил развитие двусторонних отношений в британском парламенте Депутат Милли Меджлиса, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания Фариз Исмаилзаде посетил с рабочим визитом Соединенное Королевство для обсуждений развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя страна
Внешняя политика
24 января 2025 г. 15:13
Фариз Исмаилзаде обсудил развитие двусторонних отношений в британском парламенте

Депутат Милли Меджлиса, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания Фариз Исмаилзаде посетил с рабочим визитом Соединенное Королевство для обсуждений развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report, в ходе визита Ф. Исмаилзаде встретился с членами британского парламента и провел ряд важных дискуссий на тему развития межпарламентских связей, укрепления сотрудничества в экономике и других сферах.

Депутат также принял участие в панельной дискуссии на тему "COP29 и инициативы по изменению климата: размышления в год неопределенности" в парламенте Великобритании. Он рассказал о достижениях Азербайджана в ходе СОР29 и подчеркнул приверженность страны глобальным климатическим инициативам.

В ходе визита Ф. Исмаилзаде также провел встречи с представителями влиятельных мозговых центров Великобритании и обсудил вопросы глобальной безопасности и регионального развития, а также роль Азербайджана в решении международных вызовов.

Депутат принял участие в мероприятии, посвященном 35-й годовщине трагедии 20 Января, в посольстве Азербайджана, где почтил память шехидов и рассказал об истории события.

Помимо этого, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания встретился с представителями Уорикского университета (The University of Warwick) и обсудил возможности развития сотрудничества с азербайджанскими вузами в сфере академических и научных исследований.

Ф.Исмаилзаде также встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в Лондоне в рамках "Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран". Он поговорил с ними об их академическом опыте и планах на будущее, а также подчеркнул важность их вклада в продвижение Азербайджана за рубежом.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP Fariz Ismayilzada holds several meetings in UK
Версия на азербайджанском языке Fariz İsmayılzadə Böyük Britaniyaya səfər edib, bir sıra görüşlər keçirib

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