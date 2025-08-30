    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 20:52
    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Участники акции, проведенной сегодня перед Европейским офисом ООН в Женеве членами общественной организации "Семьи пропавших без вести в Карабахе" выступают здесь не только от своего, но и от имени близких и родных всех 3990 пропавших без вести в Первой и Второй Карабахских войнах.

    Об этом европейскому бюро Report заявила Джаббарова Фарида, муж которой пропал без вести во время Ходжалинской трагедии.

    В руках Ф. Джаббарова держала фотографии и личные вещи жителя Физули Ихтияра Мамедова.

    "Как видите, я сейчас в руках держу фотографию не моего мужа Азада. Все почти 4 тысячи пропавших без вести - наши близкие, мы требуем восстановления прав и справедливости для них всех", - сказала она, добавив, что многие родители так и ушли из жизни, ничего не узнав о судьбах своих детей.  

    Близкие пропавших без вести требуют положить конец их страданиям от неизвестности. Потеряв надежду за эти годы на их возвращение, они хотят хотя бы достойно похоронить своих родных.

    Ф. Джаббарова рассказала, что в последний раз видела мужа, когда он привез их в Лачын на похороны ее дяди, который стал шехидом. Она обнаружила под столом его часы, выскользнувшие с его руки. "Это единственная память, которая осталась от Азада, вот эти часы и зары, который он дал своей сестре", - сказала она, не сумев сдержать слезы.

    Международный день пропавших без вести   Карабах   Физулинский район   преступления против человечности  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidir

    Последние новости

    22:08

    Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

    Другие страны
    21:52

    В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Происшествия
    21:42

    Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах Турции

    Армия
    21:39

    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Другие страны
    21:24

    Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

    В мире
    21:21

    СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

    Другие страны
    21:08
    Фото

    Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – Шахин

    Внешняя политика
    21:00

    При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Внешняя политика
    Лента новостей