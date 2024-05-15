Солтанов: Шаги Азербайджана в направлении деколонизации вызвали большое доверие

Шаги, предпринятые Азербайджаном в деколонизации в последние годы, вызвали доверие у многих, включая заморские территории Франции и государства, страдающие от неоколониализма.

Шаги, предпринятые Азербайджаном в деколонизации в последние годы, вызвали доверие у многих, включая заморские территории Франции и государства, страдающие от неоколониализма.

Как сообщает Report, об этом сотрудник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Фарид Солтанов заявил во время выступления на региональном семинаре C24 - Специального комитета ООН по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Солтанов напомнил, что для ведения институциональной и ориентированной на результат борьбы с колониализмом 6 июля 2023 года по предложению участников конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" в Баку была создана международная неправительственная организация Бакинская инициативная группа (БИГ).

"За 10 месяцев с момента создания БИГ являлась организатором около 10 международных конференций. Три конференции состоялись в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене. Кроме того, одна конференция была проведена в Стамбуле, а остальные были организованы в Баку. 25 марта текущего года БИГ приняла участие в третей конференции Парламентской сети ДН в качестве специального гостя", - подчеркнул он.

Во время выступления Ф. Солтанов также рассказал об активном участии и вкладе Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), где страна председательствовала в период с 2019 по 2023 годы, а в настоящее время является членом тройки.

В частности, он напомнил, что Азербайджан продвигал принципы многосторонности в рамках председательства в Движении, а также является инициатором создания парламентских, молодежных и женских сетей в рамках ДН.

По его словам, до сведения мирового сообщества доводятся серьезные последствия колониализма и неоколониализма, "а также серьезные нарушения основных прав, с которыми сталкиваются люди, живущие в условиях колониального господства, целенаправленного ограничения свобод людей, целенаправленной политики ассимиляции".

"Азербайджан заявляет о своей заинтересованности в тесном сотрудничестве со Специальным комитетом 24, отмечая, что его деятельность играет важную роль в успешном проведении четвертого Международного десятилетия за искоренение колониализма", - сказал Солтанов.

Сотрудник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана также призвал Специальный комитет 24 и его страны-члены тесно сотрудничать с БИГ для борьбе с колониализмом и неоколониализмом в современном мире.

"Кроме того, Азербайджан мог бы принять у себя предстоящее заседание этого комитета", - заключил он.