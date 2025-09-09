ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Фарид Шафиев: Зангезурский коридор усилит значимость других транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 16:52
    Фарид Шафиев: Зангезурский коридор усилит значимость других транспортных маршрутов

    Открытие Зангезурского коридора станет важным шагом на пути примирения двух стран спустя 30 лет и окажет позитивное влияние на развитие экономических связей.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая на 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, Зангезурский коридор также будет способствовать повышению значимости других транспортных маршрутов.

    "Некоторые ошибочно полагают, что Зангезурский коридор является средством демонстрации превосходства Азербайджана. На самом деле все обстоит иначе: инициатива направлена на то, чтобы усилить значимость как коридора Баку-Тбилиси-Карс, так и других транспортных маршрутов региона", - отметил он.

    Лента новостей