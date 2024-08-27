Фарид Шафиев: За 30 лет сложились очень тесные отношения между Азербайджаном и Узбекистаном

За 30 лет отношения между Азербайджаном и Узбекистаном развились очень тесно.

За 30 лет между Азербайджаном и Узбекистаном сложились очень тесные отношения, они находятся на высоком, стратегическом уровне.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе мероприятия "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества", организованный совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.

Шафиев отметил, что визит президента Алиева в Узбекистан происходил на фоне сложных геополитических событий.

Он подчеркнул важность углубления экономических отношений между двумя странами. "Нам надо облегчить взаимодействие частного сектора в Азербайджане и Узбекистане", - сказал он.

Председатель правления также рассказал про важность Среднего коридора и сотрудничества со странами ЦА в этом проекте.