Фарид Шафиев: Вывод Наблюдательной миссии ЕС с территории Армении может ускориться

Последние процессы делают возможным более раннее выведение Наблюдательной миссии Европейского союза (EUMA) с территории Армении.

Об этом Report заявил председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По его словам, согласно статье VII Соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", стороны не будут размещать вдоль своей общей границы вооруженные силы третьих стран.

"Здесь речь идет как о Наблюдательной миссии Европейского союза, так и о российских силах. Однако следует учитывать, что это предусмотрено после вступления соглашения в силу. Мы же еще не подписали соглашение, а только парафировали его. Документ, вероятно, будет подписан после того, как Армения внесет соответствующие изменения в свою Конституцию", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что после подписания мирного соглашения вопрос вывода третьих сил со своей территории станет обязательством армянской стороны.