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Фарид Шафиев: Вопрос демаркации и делимитации не будет включен в мирное соглашение с Арменией

Фарид Шафиев: Вопрос демаркации и делимитации не будет включен в мирное соглашение с Арменией 11:16
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 11:34
Фарид Шафиев: Вопрос демаркации и делимитации не будет включен в мирное соглашение с Арменией

"Целью Азербайджана является мирное соглашение с Арменией, мы очень близки к нему".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что пока трудно назвать точную дату подписания мирного соглашения.

"Процесс демаркации и делимитации отнимает очень много времени, поэтому этот вопрос не будет включен в документ. С Россией данный процесс занял 25 лет, а часть границы с Грузией все еще не определена", - сказал Шафиев.

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Версия на английском языке Shafiyev: Demarcation, delimitation issue will not be included in peace agreement with Armenia
Версия на азербайджанском языке Mərkəz rəhbəri: "Demarkasiya və delimitasiya məsələsi Ermənistanla sülh sazişinə daxil edilməyəcək"

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