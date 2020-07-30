Фарид Шафиев: Роль США на Южном Кавказе значительно cократилась

США сыграли важную роль в укреплении независимости стран Южного Кавказа, в частности реализации энергетических проектов

США сыграли важную роль в укреплении независимости стран Южного Кавказа, в частности реализации энергетических проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе видеоконференции "Форум мозговых центров: США и Каспийский регион", организованной Каспийским Центром Политики (Caspian Policy Center).

"Южный Кавказ на протяжении всей истории находился в центре внимания региональных держав, в частности России и Ирана. Но в современной истории мы также наблюдаем подобный интерес и со стороны США, ЕС и Китая. Если говорить о роли США в регионе на данный момент, то она значительно уменьшилась. Это связано не только с администрацией Трампа. Этот процесс начался со времен администрации президента Обамы. США сейчас больше заняты внутренними вопросами, а их присутствие, в большей степени, ограничивается стратегически важными регионами первой степени", - сказал он.

Он также отметил, что создание для стран Южного Кавказа и прикаспийских стран единого военного блока в настоящее время невозможно, учитывая тот фактор, что территории Азербайджана и Грузии оккупированы другими странами региона.