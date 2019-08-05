Фарид Шафиев: Визит Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана не что иное, как очередное шоу

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана с целью открытия панармянских игр есть не что иное, как очередное шоу. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"В попытках легитимировать продолжающуюся агрессию такие мероприятия безуспешно проводятся армянской стороной уже на протяжении четверти века. Мировое сообщество не признает результаты военной агрессии. Перспективы развития Армении хорошо суммировал бывший президент Армении Роберт Кочарян в недавнем интервью "Голосу Армении" – страна со стареющим населением и закрытыми границами и без экономического видения.

К сожалению, ни прошлое, ни нынешнее руководство Армении не предлагает реального выхода из проблемы, которая заключается, помимо глубоких внутренних преобразований страны, в урегулировании конфликта с соседями, в первую очередь с Азербайджаном, уважении основополагающих принципах добрососедских отношений, таких как уважение территориальной целостности и международно-признанных границ", - заявил председатель ЦАМО.

""Вызовы, стоящие перед армянами" (используя выражение Пашиняна) заключаются внутри армянского общества, а именно в нежелании бороться с шовинистическими идеями "Великой Армении" - идеологии присущей прошлому веку, а не нынешнему. Панармянские игры останутся продуктом внутреннего потребления и может на какое-то время отвлекут армянское общество от социально-экономических проблем. Будущее региона зависит от прочного и стабильного мира и желании развивать добрососедские отношения", - отметил Ф. Шафиев.