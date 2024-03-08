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​​​​​​​Фарид Шафиев: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - результат антиазербайджанской политики

​​​​​​​Фарид Шафиев: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - результат антиазербайджанской политики Акт вандализма, совершенный против памятника азербайджанской поэтессы, мецената Хуршидбану Натаван во Франции, является результатом политики, развернутой против Азербайджана.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:20
​​​​​​​Фарид Шафиев: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - результат антиазербайджанской политики

Акт вандализма, совершенный в отношении памятника азербайджанской поэтессы, мецената Хуршидбану Натаван во Франции, является результатом политики, развернутой против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, Азербайджан не увидел никакой реакции Франция на акт вандализма в отношении памятника Натаван.

"В конце концов, памятник был перевезен на территорию нашего посольства. Этот акт вандализма является результатом политики французского правительства. Мы не услышали даже извинений от французской стороны, это очень прискорбно", - сказал Шафиев.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev condemns desecration of Natavan’s monument in France as anti-Azerbaijan policy
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Fransada Natəvanın heykəlinə qarşı vandallıq Azərbaycan əleyhinə yürüdülən siyasətin nəticəsidir

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