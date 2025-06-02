Фарид Шафиев: В Турции есть силы, которые служат третьим государствам

Фарид Шафиев: В Турции есть силы, которые служат третьим государствам

В Турции есть силы, которые служат третьим государствам.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Он отметил, что именно эти силы пытаются испортить азербайджано-турецкие отношения, выдвигая на первый план азербайджано-израильские отношения: "Некоторые эксперты и политики в Турции исходят из этой тенденции. Поэтому мы должны быть более внимательны и предпринимать практические шаги для их своевременного предотвращения".