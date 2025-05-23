Фарид Шафиев: В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления

В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления.

В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции в преддверии мероприятия на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, тому примером являются действия Индии по отношению к Пакистану и к мусульманскому меньшинству внутри страны.

Шафиев подчеркнул, что во Франции также наблюдается исламофобия, при этом напомнив об акте вандализма в отношении статуи азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в Париже.