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Фарид Шафиев: В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления

Фарид Шафиев: В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 13:17
Фарид Шафиев: В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления

В последние годы в Индии участились антимусульманские выступления.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции в преддверии мероприятия на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, тому примером являются действия Индии по отношению к Пакистану и к мусульманскому меньшинству внутри страны.

Шафиев подчеркнул, что во Франции также наблюдается исламофобия, при этом напомнив об акте вандализма в отношении статуи азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в Париже.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Anti-Muslim sentiment has increased in India in recent years
Версия на азербайджанском языке Mərkəz sədri: Son illər Hindistanda müsəlmanların əleyhinə çıxışlar artıb

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