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Фарид Шафиев: В приграничной зоне не должно быть третьих сил

Фарид Шафиев: В приграничной зоне не должно быть третьих сил В приграничной зоне не должны присутствовать третьи силы.
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 12:06
Фарид Шафиев: В приграничной зоне не должно быть третьих сил

В приграничной зоне не должны присутствовать третьи силы.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на мероприятии по итогам года.

Шафиев отметил, что Армения стремится продлить пребывание миссии Европейского союза (ЕС), вероятно, на ближайшие несколько лет.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности вывести наблюдателей с территории. Вместе с тем есть информация, что Армения стремится продлить пребывание миссии еще на два-три года. Мы продолжаем изучать этот вопрос", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Sərhəd zonasında üçüncü dövlətin qüvvəsi olmamalıdır

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