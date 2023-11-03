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Фарид Шафиев: В этом году победа в Отечественной войне будет отмечаться особо торжественно

Фарид Шафиев: В этом году победа в Отечественной войне будет отмечаться особо торжественно В этом году годовщина победы во Второй Карабахской войне будет отмечаться с особой гордостью и торжественностью, поскольку Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 11:59
Фарид Шафиев: В этом году победа в Отечественной войне будет отмечаться особо торжественно

В этом году годовщина победы во Второй Карабахской войне будет отмечаться с особой гордостью и торжественностью, поскольку Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с журналистами в рамках симпозиума “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

"Основная цель сегодняшнего мероприятия - обсудить вызовы и перспективы на пути нормализации отношений в постконфликтный период. Вопрос подписания мирного договора между Баку и Ереваном все еще остается актуальным. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности подписать мирный договор. Однако, некоторые силы все еще мешают полной нормализации", - сказал он.

Шафиев также подчеркнул, что в подписании мира Азербайджан придерживается таких принципов, как взаимное признание территориальной целостности, делимитация и демаркация границ, открытие транспортно-логистических связей.

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Версия на английском языке Shafiyev: Anniversary of Victory to be celebrated with special pride this year
Версия на азербайджанском языке Mərkəz rəhbəri: “Bu il Qələbənin ildönümü xüsusi qürurla qeyd olunacaq”

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