Фарид Шафиев: В этом году победа в Отечественной войне будет отмечаться особо торжественно

В этом году годовщина победы во Второй Карабахской войне будет отмечаться с особой гордостью и торжественностью, поскольку Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

В этом году годовщина победы во Второй Карабахской войне будет отмечаться с особой гордостью и торжественностью, поскольку Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с журналистами в рамках симпозиума “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

"Основная цель сегодняшнего мероприятия - обсудить вызовы и перспективы на пути нормализации отношений в постконфликтный период. Вопрос подписания мирного договора между Баку и Ереваном все еще остается актуальным. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности подписать мирный договор. Однако, некоторые силы все еще мешают полной нормализации", - сказал он.

Шафиев также подчеркнул, что в подписании мира Азербайджан придерживается таких принципов, как взаимное признание территориальной целостности, делимитация и демаркация границ, открытие транспортно-логистических связей.