Фарид Шафиев: В охлаждении азербайджано-французских отношений виновата армянская диаспора

В охлаждении азербайджано-французских отношений виновата армянская диаспора.

В охлаждении азербайджано-французских отношений виновата армянская диаспора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на открытии международного мероприятия на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.

По его словам, Азербайджан имеет конструктивные отношения с рядом европейских стран, однако в настоящее время наблюдается кризис в отношениях с Францией: "Этот кризис создала сама Франция. Азербайджан всегда стремился к положительному взаимодействию со страной, которая является членом Совета безопасности ООН. У нас налажены экономические связи, имеется сотрудничество в энергетической сфере. Одним из факторов, которые приводят к охлаждению отношений между двумя странами, является армянская диаспора".

Шафиев заявил, что важно продолжать исследования, связанные с Францией, и изучать французский язык.

"В последнее время посольство Франции сообщило об увеличении числа обращений по поводу получения визы из Азербайджана. Это нормальное явление", - отметил он.