Фарид Шафиев: Проблемы с Арменией будут решаться в научной и правовой плоскости

Теперь проблемы с Арменией будут решаться не в военной, а в научной и правовой плоскости.

Теперь проблемы с Арменией будут решаться не в военной, а в научной и правовой плоскости.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на презентации доклада "Споры вокруг дороги Лачын-Ханкенди".

Он отметил, что армяне все еще ведут кампанию против Азербайджана, обвиняя нашу страну в насильственном выселении жителей армянского происхождения. По словам Шафиева, эти действия Армении свидетельствуют о реваншистских настроениях в этой стране.