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Фарид Шафиев: Проблемы с Арменией будут решаться в научной и правовой плоскости

Фарид Шафиев: Проблемы с Арменией будут решаться в научной и правовой плоскости Теперь проблемы с Арменией будут решаться не в военной, а в научной и правовой плоскости.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 11:51
Фарид Шафиев: Проблемы с Арменией будут решаться в научной и правовой плоскости

Теперь проблемы с Арменией будут решаться не в военной, а в научной и правовой плоскости.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на презентации доклада "Споры вокруг дороги Лачын-Ханкенди".

Он отметил, что армяне все еще ведут кампанию против Азербайджана, обвиняя нашу страну в насильственном выселении жителей армянского происхождения. По словам Шафиева, эти действия Армении свидетельствуют о реваншистских настроениях в этой стране.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Problems with Armenia to be resolved in scientific and legal plane
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Ermənistanla problemlər bundan sonra hərbi yox, elmi və hüquqi müstəvidə davam edəcək"

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