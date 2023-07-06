Фарид Шафиев: Приглашенные в Баку страны страдают от колониальной политики

Некоторые страны, представленные в качестве наблюдателей в Движении неприсоединения, выступили на конференции с предложениями.

Некоторые страны, представленные в качестве наблюдателей в Движении неприсоединения, выступили на конференции с предложениями.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции по итогам конференции "На пути к полной ликвидации колониализма", прошедшей в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, страны, приглашенные в Баку, страдают от колониальной политики: “Эти страны выразили свои проблемы. Право каждой страны обсуждать эти проблемы. Азербайджан выступил с предложением участия некоторых стран в Движении неприсоединения в качестве наблюдателей. Это сложный вопрос, но он есть в повестке дня”.