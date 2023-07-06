О нас

Фарид Шафиев: Приглашенные в Баку страны страдают от колониальной политики

Фарид Шафиев: Приглашенные в Баку страны страдают от колониальной политики Некоторые страны, представленные в качестве наблюдателей в Движении неприсоединения, выступили на конференции с предложениями.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 13:45
Фарид Шафиев: Приглашенные в Баку страны страдают от колониальной политики

Некоторые страны, представленные в качестве наблюдателей в Движении неприсоединения, выступили на конференции с предложениями.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции по итогам конференции "На пути к полной ликвидации колониализма", прошедшей в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, страны, приглашенные в Баку, страдают от колониальной политики: “Эти страны выразили свои проблемы. Право каждой страны обсуждать эти проблемы. Азербайджан выступил с предложением участия некоторых стран в Движении неприсоединения в качестве наблюдателей. Это сложный вопрос, но он есть в повестке дня”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Farid Shafiyev: Countries invited to Baku are suffering from colonial policy
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Bakıya dəvət edilən ölkələr müstəmləkə siyasətindən əziyyət çəkirlər”

Экслюзивные новости

Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi