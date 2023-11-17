О нас

Шафиев: США не могут помешать открытию транспортного маршрута через Иран

Шафиев: США не могут помешать открытию транспортного маршрута через Иран США не смогут оказать никакого влияния на предотвращение открытия транспортного маршрута через Иран.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 12:48
Шафиев: США не могут помешать открытию транспортного маршрута через Иран

США не могут оказать никакого влияния на открытие Азербайджаном транспортного маршрута через Иран.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Отношения между Ираном и Азербайджаном идут к нормализации, и на фоне этого ожидается завершение проекта транспортного маршрута", - добавил Шафиев, говоря о планах по созданию транспортного сообщения между основной территорией страны и Нахчыванской автономии через территорию Ирана.

Отметим, что 15 ноября помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен на слушаниях в конгрессе заявил, что план Азербайджана по установлению транспортного сообщения через Иран встретит негативную реакцию со стороны США и потерпит неудачу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Farid Shafiyev: US will not be able to have any influence on opening of transport route through Iran
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “ABŞ İran vasitəsilə nəqliyyat marşrutunun açılmasına heç bir təsir göstərə bilməyəcək”

Самое важное

В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек
В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек
17 ноября 2023 г. 12:47
В Азербайджане расширяются права работающих женщин
В Азербайджане расширяются права работающих женщин
16 ноября 2023 г. 15:58
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
16 ноября 2023 г. 15:29
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
16 ноября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi