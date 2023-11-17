Шафиев: США не могут помешать открытию транспортного маршрута через Иран

США не смогут оказать никакого влияния на предотвращение открытия транспортного маршрута через Иран.

США не могут оказать никакого влияния на открытие Азербайджаном транспортного маршрута через Иран.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Отношения между Ираном и Азербайджаном идут к нормализации, и на фоне этого ожидается завершение проекта транспортного маршрута", - добавил Шафиев, говоря о планах по созданию транспортного сообщения между основной территорией страны и Нахчыванской автономии через территорию Ирана.

Отметим, что 15 ноября помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен на слушаниях в конгрессе заявил, что план Азербайджана по установлению транспортного сообщения через Иран встретит негативную реакцию со стороны США и потерпит неудачу.