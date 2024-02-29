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Фарид Шафиев: США и Франция утратили статус посредников из-за своих односторонних заявлений

Фарид Шафиев: США и Франция утратили статус посредников из-за своих односторонних заявлений США и Франция утратили статус посредников из-за своих односторонних заявлений.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 10:07
Фарид Шафиев: США и Франция утратили статус посредников из-за своих односторонних заявлений
Фарид Шафиев

США и Франция утратили статус посредников из-за своих односторонних заявлений.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, за 30 лет пока территории Азербайджана находились под оккупацией, Европейский Союз (ЕС) не направил на границу за это время ни одной миссии и не делал никаких заявлений.

Шафиев особо подчеркнул, что во второй половине 2023 года в отношении Азербайджана наблюдалась предвзятая позиция со стороны США, Франции и даже офиса президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

"В результате они потеряли статус посредников своими односторонними заявлениями. Однако мы не изолируемся от Запада. Например, сегодня встреча проходит в Берлине, и мы рассматриваем этот город как место проведения встреч. Здесь речь идет не о посредничестве Германии. После этого переговоры будут без посредников", - сказал он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: US, France lost their mediation status with their unilateral statements
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: ABŞ, Fransa birtərəfli bəyanatları ilə vasitəçilik statusunu itirdilər

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