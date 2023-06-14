Фарид Шафиев: Сотрудничество с Узбекистаном имеет важное значение для Азербайджана

Центральная Азия - важный регион с точки зрения геополитики, взаимосвязанности. И очень важен тот факт, что Узбекистан предпринимает шаги для улучшения системы государственного управления.

Центральная Азия - важный регион с точки зрения геополитики, взаимосвязанности. И очень важен тот факт, что Узбекистан предпринимает шаги для улучшения системы государственного управления.

Как передает Report, об этом, открывая круглый стол, посвященный азербайджано-узбекским отношениям и внеочередным президентским выборам в Узбекистане, заявил глава Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Он подчеркнул, что для Азербайджана сотрудничество со странами Центральной Азии, и в частности с Узбекистаном, имеет большое значение.

"В прошлом году президент Азербайджана трижды посещал Узбекистан",- сказал Ф. Шафиев, добавив, что между странами есть несколько перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества.

Ф.Шафиев также отметил, что Узбекистан поддерживает восстановление освобожденных территорий Азербайджана. Так страна финансирует строительство школы в Физули.