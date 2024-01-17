Фарид Шафиев: Сегодня очевидны двойные стандарты в западных СМИ

На сегодняшний день западные СМИ активно ведут политику двойных стандартов.
Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе презентации доклада "Регион Южного Кавказа - Ближнего Востока: геополитика и сотрудничество".
По словам Шафиева, после окончания Второй карабахской войны Азербайджан столкнулся с рядом вызовов, в том числе с необъективным освещением ситуации в Карабахе западными журналистами. Однако Азербайджан стремится к миру, заявил он.
"Как в годы оккупации, так и после нее Саудовская Аравия была одной из тех стран, которая поддерживала Азербайджан",- отметил Шафиев.
По его словам, подобная же предвзятость прослеживается по отношению к Саудовской Аравии. На данный момент США и Великобритания ведут войну против хуситов, однако когда это делала Саудовская Аравия, ее за это критиковали.
Презентация была проведена для делегации представителей профессорско-преподавательского состава Национального университета обороны и Академии командно-штабной подготовки Саудовской Аравии во главе с Абдуллой Мохаммедом Хамданом, которая находится с визитом в ЦАМО.