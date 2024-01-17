Фарид Шафиев: Сегодня очевидны двойные стандарты в западных СМИ

На сегодняшний день, западные СМИ активно ведут политику двойных стандартов.

На сегодняшний день западные СМИ активно ведут политику двойных стандартов.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе презентации доклада "Регион Южного Кавказа - Ближнего Востока: геополитика и сотрудничество".

По словам Шафиева, после окончания Второй карабахской войны Азербайджан столкнулся с рядом вызовов, в том числе с необъективным освещением ситуации в Карабахе западными журналистами. Однако Азербайджан стремится к миру, заявил он.

"Как в годы оккупации, так и после нее Саудовская Аравия была одной из тех стран, которая поддерживала Азербайджан",- отметил Шафиев.

По его словам, подобная же предвзятость прослеживается по отношению к Саудовской Аравии. На данный момент США и Великобритания ведут войну против хуситов, однако когда это делала Саудовская Аравия, ее за это критиковали.

Презентация была проведена для делегации представителей профессорско-преподавательского состава Национального университета обороны и Академии командно-штабной подготовки Саудовской Аравии во главе с Абдуллой Мохаммедом Хамданом, которая находится с визитом в ЦАМО.