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Фарид Шафиев: Сегодня очевидны двойные стандарты в западных СМИ

Фарид Шафиев: Сегодня очевидны двойные стандарты в западных СМИ На сегодняшний день, западные СМИ активно ведут политику двойных стандартов.
Внешняя политика
17 января 2024 г. 12:35
Фарид Шафиев: Сегодня очевидны двойные стандарты в западных СМИ

На сегодняшний день западные СМИ активно ведут политику двойных стандартов.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе презентации доклада "Регион Южного Кавказа - Ближнего Востока: геополитика и сотрудничество".

По словам Шафиева, после окончания Второй карабахской войны Азербайджан столкнулся с рядом вызовов, в том числе с необъективным освещением ситуации в Карабахе западными журналистами. Однако Азербайджан стремится к миру, заявил он.

"Как в годы оккупации, так и после нее Саудовская Аравия была одной из тех стран, которая поддерживала Азербайджан",- отметил Шафиев.

По его словам, подобная же предвзятость прослеживается по отношению к Саудовской Аравии. На данный момент США и Великобритания ведут войну против хуситов, однако когда это делала Саудовская Аравия, ее за это критиковали.

Презентация была проведена для делегации представителей профессорско-преподавательского состава Национального университета обороны и Академии командно-штабной подготовки Саудовской Аравии во главе с Абдуллой Мохаммедом Хамданом, которая находится с визитом в ЦАМО.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Qərb mediasında ikili standartlar göz önündədir”

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