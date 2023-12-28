Фарид Шафиев: Ряд проблем с вопросами безопасности, связанными с Ираном, все еще не решен

Некоторые проблемы с вопросами безопасности, связанными с Ираном, пока не нашли своего решения.

Некоторые проблемы с вопросами безопасности, связанными с Ираном, пока не нашли своего решения.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что отношения с Ираном продвигаются в позитивном русле.

"Однако проблемы, связанные с вопросами безопасности, все еще не нашли своего решения. Все зависит от иранской стороны. Посмотрим, какие шаги Иран предпримет в 2024 году", - сказал Шафиев.