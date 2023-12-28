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Фарид Шафиев: Ряд проблем с вопросами безопасности, связанными с Ираном, все еще не решен

Фарид Шафиев: Ряд проблем с вопросами безопасности, связанными с Ираном, все еще не решен Некоторые проблемы с вопросами безопасности, связанными с Ираном, пока не нашли своего решения.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 12:00
Фарид Шафиев: Ряд проблем с вопросами безопасности, связанными с Ираном, все еще не решен

Некоторые проблемы с вопросами безопасности, связанными с Ираном, пока не нашли своего решения.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что отношения с Ираном продвигаются в позитивном русле.

"Однако проблемы, связанные с вопросами безопасности, все еще не нашли своего решения. Все зависит от иранской стороны. Посмотрим, какие шаги Иран предпримет в 2024 году", - сказал Шафиев.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Several security issues related to Iran still remain unsolved 
Версия на азербайджанском языке BMTM: “İranla bağlı təhlükəsizlik məsələlərində bir sıra problemlər hələ öz həllini tapmayıb”

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