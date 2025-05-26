Фарид Шафиев: Радикальные религиозные группы усиливают раскол в мусульманском мире

09:58

Исламофобия — это не только ненависть или страх, направленные против мусульман, но и идеологическая структура, формирующая взгляд Запада на Восток и в результате создающая искаженные представления о мусульманах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая в Баку на международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

Он подчеркнул, что радикальные религиозные группы, присваивая себе исламскую риторику, не способствуют единству, а наоборот — усиливают раскол в мусульманском мире.

"Эти радикалы, используя Ислам для своих политических целей, наносят вред как репутации мусульман, так и способствуют распространению исламофобии", — отметил он.

Шафиев подчеркнул, что светские государства, подобные Азербайджану, могут внести значительный вклад в борьбу с исламофобией и предотвращение монополизации радикальными группировками исламской повестки.