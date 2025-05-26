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Фарид Шафиев: Радикальные религиозные группы усиливают раскол в мусульманском мире

Фарид Шафиев: Радикальные религиозные группы усиливают раскол в мусульманском мире 09:58
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 10:28
Фарид Шафиев: Радикальные религиозные группы усиливают раскол в мусульманском мире

Исламофобия — это не только ненависть или страх, направленные против мусульман, но и идеологическая структура, формирующая взгляд Запада на Восток и в результате создающая искаженные представления о мусульманах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая в Баку на международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

Он подчеркнул, что радикальные религиозные группы, присваивая себе исламскую риторику, не способствуют единству, а наоборот — усиливают раскол в мусульманском мире.

"Эти радикалы, используя Ислам для своих политических целей, наносят вред как репутации мусульман, так и способствуют распространению исламофобии", — отметил он.

Шафиев подчеркнул, что светские государства, подобные Азербайджану, могут внести значительный вклад в борьбу с исламофобией и предотвращение монополизации радикальными группировками исламской повестки.

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Версия на английском языке Farid Shafiev: Radical religious groups are increasing divisions in Muslim world
Версия на азербайджанском языке BMTM sədri: Radikal dini qruplar müsəlman dünyasında daha çox parçalanmalara səbəb olurlar

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