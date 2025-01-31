Фарид Шафиев: Представители посольства Франции могли бы озвучить свою позицию, но не пришли

Представители посольства Франции могли принять участие в мероприятии и выразить свою позицию, но не пришли.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМO) Фарид Шафиев на международной конференции в Баку "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".
По его словам, Азербайджан должен сосредоточиться на решении существующих проблем.
"Мы пригласили на сегодняшнее мероприятие все посольства стран-членов ЕС, но они не пришли. В том числе представители посольства Франции могли бы принять участие в мероприятии и высказать свою точку зрения", - отметил Шафиев.