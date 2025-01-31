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Фарид Шафиев: Представители посольства Франции могли бы озвучить свою позицию, но не пришли

Фарид Шафиев: Представители посольства Франции могли бы озвучить свою позицию, но не пришли Представители посольства Франции могли принять участие в мероприятии и выразить свою позицию, но не пришли.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 14:00
Фарид Шафиев: Представители посольства Франции могли бы озвучить свою позицию, но не пришли

Представители посольства Франции могли принять участие в мероприятии и выразить свою позицию, но не пришли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМO) Фарид Шафиев на международной конференции в Баку "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

По его словам, Азербайджан должен сосредоточиться на решении существующих проблем.

"Мы пригласили на сегодняшнее мероприятие все посольства стран-членов ЕС, но они не пришли. В том числе представители посольства Франции могли бы принять участие в мероприятии и высказать свою точку зрения", - отметил Шафиев.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: French embassy skips int’l event on ‘France and the Armenia-Azerbaijan Conflict’
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Fransa səfirliyinin nümayəndələri tədbirə qatılıb fikirlərini açıqlaya bilərdi, amma gəlmədilər

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