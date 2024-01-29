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Фарид Шафиев: Предложения Армении по мирному договору неприемлемы

Фарид Шафиев: Предложения Армении по мирному договору неприемлемы Недавние предложения Армении по мирному договору неприемлемы и являются не более чем пиаром.
Внешняя политика
29 января 2024 г. 13:23
Фарид Шафиев: Предложения Армении по мирному договору неприемлемы

Недавние предложения Армении по мирному договору неприемлемы и являются не более чем пиаром.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Он назвал абсурдом предложение Армении, на протяжении 30 лет оккупировавшей территории Азербайджана, о демилитаризации.

"Армении самой следует разоружиться. К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты Запада. Стране-агрессору оказывается всяческая поддержка " - сказал Шафиев.

В начале января Армения направила Азербайджану очередной пакет предложений по мирному договору. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что официальный Ереван предложил Баку создать механизм взаимного контроля вооружений и подписать пакт о ненападении в случае, если процесс подписания мирного договора затянется. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ответ на предложения Армении будет представлен в ближайшие несколько недель.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Armenia's proposals regarding peace treaty are unacceptable
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Ermənistanın sülh müqaviləsi ilə bağlı təklifləri qəbuledilməzdir"

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