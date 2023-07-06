Фарид Шафиев: Политика Франции не служит миру на Южном Кавказе

Политика Франции не служит устойчивому миру на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ICRA) Фарид Шафиев на состоявшемся в Баку мероприятии на тему "На пути к полной ликвидации колониализма".
Он сообщил, что президент Совета Евросоюза Шарль Мишель прилагает усилия для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией: "Однако Франция проявляет иное отношение к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".
Ф.Шафиев отметил, что Движение неприсоединения является важной платформой: "Это Движение поддерживало Азербайджан".