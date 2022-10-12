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Фарид Шафиев: Армянские радикалы пользуются безнаказанностью

Фарид Шафиев: Армянские радикалы пользуются безнаказанностью "Несколько инцидентов против азербайджанского дипломатического корпуса показывают возвращение печально известной террористической тактики, используемой армянскими радикалами".
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 14:36
Фарид Шафиев: Армянские радикалы пользуются безнаказанностью

"Несколько инцидентов против азербайджанского дипломатического корпуса показывают возвращение печально известной террористической тактики, используемой армянскими радикалами".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал в Twitter.

"Армянские радикалы пользуются безнаказанностью, потому что террористические акты, совершенные в 1970-80-х годах против турецких дипломатов и в 1988-94-х годах против азербайджанских гражданских лиц, не были решительно осуждены", - подчеркнул он.

Отметим, что в ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США. Временный поверенный в делах США в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел (МИД), ему было выражено серьезное беспокойство и недовольство официального Баку.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Armenian radicals employ impunity
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Erməni radikalların bədnam terror taktikası geri qayıdıb”

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