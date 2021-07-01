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Фарид Шафиев: Ответ посла Германии неприемлем

Фарид Шафиев: Ответ посла Германии неприемлем "Ответ посла Германии в Азербайджане на запрос СМИ об участии немецкой компании "CRONIMET Holding GmbH" в загрязнении реки Охчучай, которая берет начало с Армении и протекает через территорию Азербайджана, неприемлем. Эта компания годами владела и эксплуа
Внешняя политика
1 июля 2021 г. 13:22
Фарид Шафиев: Ответ посла Германии неприемлем

"Ответ посла Германии в Азербайджане на запрос СМИ об участии немецкой компании "CRONIMET Holding GmbH" в загрязнении реки Охчучай, которая берет начало с Армении и протекает через территорию Азербайджана, неприемлем. Эта компания годами владела и эксплуатировала месторождение в регионе и сейчас несет ответственность за загрязнение окружающей среды".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Ф.Шафиев напомнил, что по германскому законодательству в подобных случаях компании привлекаются к строгой ответственности: "Международные СМИ годами поднимают этот вопрос. Армянские официальные лица также выражали обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды после прихода к власти Никола Пашиняна. Зангезурский медно-молибденовый комбинат Армении, о котором идет речь, известен своей связью с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном. Подобные операции приводят к серьезным последствиям не только в Азербайджане, но и в самой Армении. Одним словом, пренебрежительное отношение к экологическим проблемам негативно сказывается на регионе. Несколько месяцев назад Центр анализа международных отношений подготовил детальное исследование той же проблемы на освобожденных от армянской оккупации территориях. Следовательно, все это не пройдет бесследно и для самой Армении. Полностью решить проблему можно при сотрудничестве на международном уровне. Вместо того, чтобы избегать от ответственности, Германия должна предпринять шаги для окончательного решения проблемы".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev Almaniya səfirinə cavab verib: "Fikirləri qəbuledilməzdir"

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