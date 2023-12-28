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Фарид Шафиев: Открытие консульства Армении в Тебризе считаю политическим шагом

Фарид Шафиев: Открытие консульства Армении в Тебризе считаю политическим шагом Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал политическим шагом открытие консульства Армении в Тебризе.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 12:22
Фарид Шафиев: Открытие консульства Армении в Тебризе считаю политическим шагом

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал политическим шагом открытие консульства Армении в Тебризе.

Как сообщает Report, об этом Шафиев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

"Считаю, что открытие консульства именно в Тебризе является неким месседжем для Азербайджана. Но я не вижу в этом опасности. В отношениях между Ираном и Азербайджаном есть некоторые проблемы. Однако отношения улучшаются, поэтому я бы не хотел говорить слишком негативно. В то же время возникает такой вопрос, насколько в Иране настроены на скорейшее и основательное улучшение отношений с Азербайджаном?", - сказал Шафиев.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz sədri: “Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılması siyasi bir addımdır”

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