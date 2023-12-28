Фарид Шафиев: Открытие консульства Армении в Тебризе считаю политическим шагом

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал политическим шагом открытие консульства Армении в Тебризе.

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал политическим шагом открытие консульства Армении в Тебризе.

Как сообщает Report, об этом Шафиев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

"Считаю, что открытие консульства именно в Тебризе является неким месседжем для Азербайджана. Но я не вижу в этом опасности. В отношениях между Ираном и Азербайджаном есть некоторые проблемы. Однако отношения улучшаются, поэтому я бы не хотел говорить слишком негативно. В то же время возникает такой вопрос, насколько в Иране настроены на скорейшее и основательное улучшение отношений с Азербайджаном?", - сказал Шафиев.