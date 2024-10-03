Фарид Шафиев: ОТГ должна развивать сотрудничество в военной и оборонной сферах

14:55

В Организации тюркских государств (ОТГ) должна вестись работа не только в экономической и гуманитарной, но и в военной и оборонной сферах.

Об этом в комментарии Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, данная организация играет важную роль в адекватном реагировании на текущие вызовы на фоне сложных геополитических событий в мире, в готовности стран-членов к возможным угрозам, в политическом и экономическом развитии, а также в укреплении стран.

Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение ОТГ.

Председатель ЦАМО подчеркнул, что за 15 лет с момента подписания Нахчыванского соглашения о создании организации наблюдается большое развитие в отношениях между тюркскими государствами, в том числе завершена работа по созданию общего алфавита для тюркоязычных стран.