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Фарид Шафиев: ОТГ должна развивать сотрудничество в военной и оборонной сферах

Фарид Шафиев: ОТГ должна развивать сотрудничество в военной и оборонной сферах 14:55
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 15:32
Фарид Шафиев: ОТГ должна развивать сотрудничество в военной и оборонной сферах

В Организации тюркских государств (ОТГ) должна вестись работа не только в экономической и гуманитарной, но и в военной и оборонной сферах.

Об этом в комментарии Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, данная организация играет важную роль в адекватном реагировании на текущие вызовы на фоне сложных геополитических событий в мире, в готовности стран-членов к возможным угрозам, в политическом и экономическом развитии, а также в укреплении стран.

Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение ОТГ.

Председатель ЦАМО подчеркнул, что за 15 лет с момента подписания Нахчыванского соглашения о создании организации наблюдается большое развитие в отношениях между тюркскими государствами, в том числе завершена работа по созданию общего алфавита для тюркоязычных стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Şəfiyev: Türk Dövlətləri Təşkilatında hərbi və təhlükəsizlik sahəsində də işlər aparılmalıdır

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