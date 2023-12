Фарид Шафиев: Нормализация азербайджано-американских отношений - позитивное явление

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал позитивным явлением нормализацию азербайджано-американских отношений.

Как сообщает Report, об этом Шафиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Азербайджано-американские отношения, похоже, нормализуются, что очень хорошо, поскольку эти отношения строились во многих важных областях в течение трех десятилетий. В противном случае в Конгрессе США могут столкнуться с очередными вызовами или сложностями", - написал он.