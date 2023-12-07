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Фарид Шафиев: Нормализация азербайджано-американских отношений - позитивное явление

Фарид Шафиев: Нормализация азербайджано-американских отношений - позитивное явление Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал позитивным явлением нормализацию азербайджано-американских отношений.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 12:18
Фарид Шафиев: Нормализация азербайджано-американских отношений - позитивное явление
Фарид Шафиев

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал позитивным явлением нормализацию азербайджано-американских отношений.

Как сообщает Report, об этом Шафиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Азербайджано-американские отношения, похоже, нормализуются, что очень хорошо, поскольку эти отношения строились во многих важных областях в течение трех десятилетий. В противном случае в Конгрессе США могут столкнуться с очередными вызовами или сложностями", - написал он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Looks like Azerbaijan-US relations are back to normal
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin normallaşması yaxşı haldır"

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