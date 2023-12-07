Фарид Шафиев: Нормализация азербайджано-американских отношений - позитивное явление
Фарид Шафиев: Нормализация азербайджано-американских отношений - позитивное явлениеПредседатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал позитивным явлением нормализацию азербайджано-американских отношений.
Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал позитивным явлением нормализацию азербайджано-американских отношений.
Как сообщает Report, об этом Шафиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".
"Азербайджано-американские отношения, похоже, нормализуются, что очень хорошо, поскольку эти отношения строились во многих важных областях в течение трех десятилетий. В противном случае в Конгрессе США могут столкнуться с очередными вызовами или сложностями", - написал он.
Looks like Azerbaijan-US relations are back to normal, which is very good as these relations are built over many important areas during the three decades. Or it might face another challenge or spoiler in the US Congress. https://t.co/70btj5wwvr