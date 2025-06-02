Фарид Шафиев: Некоторые силы пытаются спровоцировать разлад в отношениях Азербайджана и Турции

Некоторые силы пытаются спровоцировать разлад в отношениях Азербайджана и Турции

Некоторые силы прибегают к спланированным провокациям с целью навредить отношениям между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на круглом столе на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

По его словам, через официальные каналы подобные попытки удается пресекать, однако бороться с фейками в социальных сетях несколько сложнее и требует времени: "Тем не менее каждый должен знать, что между Азербайджаном и Турцией нет никаких проблем, и если они возникают, решаются оперативно и эффективно".