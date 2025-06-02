О нас

Фарид Шафиев: Некоторые силы пытаются спровоцировать разлад в отношениях Азербайджана и Турции

Фарид Шафиев: Некоторые силы пытаются спровоцировать разлад в отношениях Азербайджана и Турции Некоторые силы пытаются спровоцировать разлад в отношениях Азербайджана и Турции
Внешняя политика
2 июня 2025 г. 10:46
Фарид Шафиев: Некоторые силы пытаются спровоцировать разлад в отношениях Азербайджана и Турции

Некоторые силы прибегают к спланированным провокациям с целью навредить отношениям между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на круглом столе на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

По его словам, через официальные каналы подобные попытки удается пресекать, однако бороться с фейками в социальных сетях несколько сложнее и требует времени: "Тем не менее каждый должен знать, что между Азербайджаном и Турцией нет никаких проблем, и если они возникают, решаются оперативно и эффективно".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farid Shafiyev: Some forces resort to provocation to harm Azerbaijan-Türkiye relations
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Bəzi qüvvələr Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini pozmaq üçün təxribata əl atırlar

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi