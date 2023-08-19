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Фарид Шафиев: Некоторые предложения из "Плана Лаврова" вызывают определенные вопросы

Фарид Шафиев: Некоторые предложения из "Плана Лаврова" вызывают определенные вопросы Россия как посредник может подготовить любой документ. Другой вопрос - будет ли этот документ принят Азербайджаном.
Внешняя политика
19 августа 2023 г. 16:20
Фарид Шафиев: Некоторые предложения из Плана Лаврова вызывают определенные вопросы

Россия как посредник может подготовить любой документ. Другой вопрос - будет ли этот документ принят Азербайджаном.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, комментируя опубликованный в армянских СМИ документ под названием "План Лаврова", содержащий предложения России по Карабаху.

Ф.Шафиев считает, что некоторые предложения, содержащиеся в этом документе, вызывают вопросы:

"Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что права армянского населения будут обеспечиваться в рамках Конституции Азербайджана. Иными словами, некоторые пункты из "Плана Лаврова" повторяют положения Конституции Азербайджана. К примеру, в Азербайджане действуют школы, где обучение ведется на грузинском и русском языках, и эти учебные заведения финансируются из государственного бюджета. Однако, ряд содержащихся в документе предложений вызывает определенные вопросы. Официального ответа на эти предложения пока нет".

Фарид Шафиев также отметил, что у Азербайджана есть определенные планы по реинтеграции: "Нас порою спрашивают, почему вы не объявляете о реинтеграции? Но ведь армяне не соглашаются на диалог. Сначала будут предприняты шаги в этом направлении, после чего Азербайджан сможет обнародовать свои предложения".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Some proposals in Lavrov Plan raise questions 
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Rusiya vasitəçi ölkə olduğu üçün hansısa sənəd hazırlaya bilər, lakin bəzi təkliflər sual doğurur”

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