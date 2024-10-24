О нас

Фарид Шафиев: Некоторые глобальные и региональные игроки пытаются поставить страны Каспийского региона перед выбором

Фарид Шафиев: Некоторые глобальные и региональные игроки пытаются поставить страны Каспийского региона перед выбором 12:34
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 13:00
Фарид Шафиев: Некоторые глобальные и региональные игроки пытаются поставить страны Каспийского региона перед выбором

В настоящее время некоторые глобальные и региональные авторы стремятся поставить страны Каспийского региона перед выбором.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на 12-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Шанхае (Китай).

Он отметил, что на фоне геополитических противостояний и уязвимости международных торговых маршрутов, значение Каспийского региона вновь становится более очевидным.

"За последние 30 лет страны Каспийского региона пытались сохранять баланс в отношениях с основными геополитическими игроками, и эта линия останется приоритетом внешней политики большинства стран региона. Следует учитывать, что страны региона имеют свои национальные интересы, прежде всего фундаментальные интересы, такие как независимость, территориальная целостность и суверенитет. Однако, принципы международного права, в частности территориальная целостность и суверенитет, нарушаются глобальными державами. Это делает нынешний мировой порядок более уязвимым и фрагментарным. Сейчас достижение глобального мира и стабильности может казаться очень отдаленной перспективой. Однако страны должны найти пути для достижения консенсуса, хотя бы на региональном уровне", - сказал Шафиев.

Он подчеркнул, что после восстановления независимости Азербайджан всегда выражал поддержку многосторонности и верховенству международного права.

Отметим, что заседание, которое проходит 24-25 октября, посвящено теме "Новая роль Азии в многополярном мире".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоShafiyev: Some global, regional actors seek to force Caspian countries to make choices
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Şəfiyev: Bəzi qlobal və regional aktorlar Xəzər regionu ölkələrini seçim qarşısında qoymağa çalışırlar

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi