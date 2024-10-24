Фарид Шафиев: Некоторые глобальные и региональные игроки пытаются поставить страны Каспийского региона перед выбором

12:34

В настоящее время некоторые глобальные и региональные авторы стремятся поставить страны Каспийского региона перед выбором.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на 12-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Шанхае (Китай).

Он отметил, что на фоне геополитических противостояний и уязвимости международных торговых маршрутов, значение Каспийского региона вновь становится более очевидным.

"За последние 30 лет страны Каспийского региона пытались сохранять баланс в отношениях с основными геополитическими игроками, и эта линия останется приоритетом внешней политики большинства стран региона. Следует учитывать, что страны региона имеют свои национальные интересы, прежде всего фундаментальные интересы, такие как независимость, территориальная целостность и суверенитет. Однако, принципы международного права, в частности территориальная целостность и суверенитет, нарушаются глобальными державами. Это делает нынешний мировой порядок более уязвимым и фрагментарным. Сейчас достижение глобального мира и стабильности может казаться очень отдаленной перспективой. Однако страны должны найти пути для достижения консенсуса, хотя бы на региональном уровне", - сказал Шафиев.

Он подчеркнул, что после восстановления независимости Азербайджан всегда выражал поддержку многосторонности и верховенству международного права.

Отметим, что заседание, которое проходит 24-25 октября, посвящено теме "Новая роль Азии в многополярном мире".