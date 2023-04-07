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Фарид Шафиев: Наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений

Фарид Шафиев: Наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений В настоящее время наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 11:29
Фарид Шафиев: Наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений

В настоящее время наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, отчетливо виден результат работы представителей двух стран, межправительственных комиссий, различных министерств. "В прошлом году состоялось большое число встреч между сторонами, на которых обсуждали вопросы, связанные с энергетикой, транспортом и др", - сказал он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в скором времени в Казахстан станет еще одной вехой в развитии двусторонних отношений.

"Хотел бы также отметить последние положительные изменения в Казахстане, которые мы видим. Это реализованные реформы, полная делимитация границ Казахстана с Узбекистаном, укрепление мер безопасности", - сказал он, добавив, что для Азербайджана это тоже важно, так как Южный Кавказ связан с Центральной Азией исторически и экономически.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: There is positive trend in development of Azerbaijani-Kazakh relations
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin inkişafında müsbət dinamika müşahidə olunur”

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