Фарид Шафиев: Наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений

В настоящее время наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений.

В настоящее время наблюдается положительная динамика в развитии азербайджано-казахстанских отношений.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, отчетливо виден результат работы представителей двух стран, межправительственных комиссий, различных министерств. "В прошлом году состоялось большое число встреч между сторонами, на которых обсуждали вопросы, связанные с энергетикой, транспортом и др", - сказал он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в скором времени в Казахстан станет еще одной вехой в развитии двусторонних отношений.

"Хотел бы также отметить последние положительные изменения в Казахстане, которые мы видим. Это реализованные реформы, полная делимитация границ Казахстана с Узбекистаном, укрепление мер безопасности", - сказал он, добавив, что для Азербайджана это тоже важно, так как Южный Кавказ связан с Центральной Азией исторически и экономически.