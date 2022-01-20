Фарид Шафиев: Мы должны продолжать борьбу ради международной правовой оценки событий 20 января

14:26

Состоялся вебинар под названием "Исторический взгляд на события 20 января 1992 года в Баку", организованный генконсульством Азербайджана в Стамбуле и Центром анализа международных отношений (ЦМАО) .

Как передает Report, выступивший на вебинаре председатель правления ЦМАО Фарид Шафиев отметил, что если раньше эта дата воспринималась в Азербайджане как трагедия, то сейчас - как национальная гордость.

По его словам, после победы Азербайджана в ноябре 2020 года, завоеванной при политической поддержке Турции, изменился взгляд на исторические события, в том числе на события 20 Января.

Ф.Шафиев отметил, что в тот период аналогичные события произошли в Казахстане, Грузии, Азербайджане, а затем в Литве: "После всех этих событий, в результате борьбы проживавших в Советском Союзе народов, союз распался. Учинившие эти события люди до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Некоторых уже нет в живых. Несмотря на трудности, Азербайджан должен продолжать борьбу, чтобы событиям 20 Января дали международную политическую, правовую оценку. Международная общественность все еще не дала этому должной оценки. Виновником этих событий был Михаил Горбачев, тот, который получил Нобелевскую премию. Мы должны высказываться в связи с этим. Азербайджан должен постоянно говорить об этом. В международном праве нет оправданий преступлениям против человечества. Даже спустя 50 лет может быть заведено дело в связи с преступными деяниями. Азербайджан должен обсуждать события 20 Января и в геополитическом контексте".

Генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева сказала, что 20 Января также стал днем переформирования национальной идентичности азербайджанского народа. По ее словам, этот день стал важным поворотным пунктом в истории: "Эти события показали, что азербайджанский народ не свернет с пути независимости, показали, какой силой обладает народ, как будет выступать против любой угрозы независимости. Воевавшая тогда за независимость страна сегодня в результате 44-дневной войны освободила свои территории. Это показывает, как далеко продвинулась наша страна, каким потенциалом обладает".

Затем выступили депутат ММ Муса Гасымлы, председатель Центра стратегических исследований МИД Турции Уфук Улуташ, профессор Университета Улудаг Барыш Оздал и другие.