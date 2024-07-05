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Фарид Шафиев: Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию

Фарид Шафиев: Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 16:14
Фарид Шафиев: Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию

Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Шафиев отметил, что в Армении запустили некий подготовительный процесс к изменению Конституции в этой стране, с подобными заявлениями также выступил премьер-министр Никол Пашинян.

"Возможно, в следующем году они внесут эти изменения. Однако трудно назвать конкретные сроки", - сказал он.

Шафиев также считает, что соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, может быть построено на базовых принципах, а затем будут приняты дополнительные документы.

"То есть, Армения должна взять на себя какое-то обязательство по изменению Конституции. Это должно быть отражено в базовых принципах, а затем должен быть подписан дополнительный документ. Вопрос обязательно должен быть отражен в каком-либо документе", - сказал Шафиев.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Ermənistanda çətin ki, qısa müddətdə konstitusiyanı dəyişsinlər

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