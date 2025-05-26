О нас

Фарид Шафиев: Исламофобия является геополитической угрозой

Фарид Шафиев: Исламофобия является геополитической угрозой Исламофобия представляет собой геополитическую угрозу.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 10:14
Фарид Шафиев: Исламофобия является геополитической угрозой

Исламофобия представляет собой геополитическую угрозу.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на проходящей в Баку международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По мнению Шафиева, это даже приводит к конфликтам и терроризму на международной арене: "Азербайджан против деятельности радикальных групп. Мы должны продолжать наши усилия во имя мира".

Председатель правления центра обратил внимание на увеличение случаев исламофобии, а также усиление давления и дискриминации на государственном уровне в отношении мусульманских общин.

Он подчеркнул, что исламофобия создает серьезную угрозу глобальной стабильности и единству, наносит ущерб международной безопасности и сотрудничеству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farid Shafiyev: Islamophobia is geopolitical threat
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: İslamofobiya geosiyasi təhdiddir

Экслюзивные новости

Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi