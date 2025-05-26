Фарид Шафиев: Исламофобия является геополитической угрозой

Исламофобия представляет собой геополитическую угрозу.

Исламофобия представляет собой геополитическую угрозу.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на проходящей в Баку международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По мнению Шафиева, это даже приводит к конфликтам и терроризму на международной арене: "Азербайджан против деятельности радикальных групп. Мы должны продолжать наши усилия во имя мира".

Председатель правления центра обратил внимание на увеличение случаев исламофобии, а также усиление давления и дискриминации на государственном уровне в отношении мусульманских общин.

Он подчеркнул, что исламофобия создает серьезную угрозу глобальной стабильности и единству, наносит ущерб международной безопасности и сотрудничеству.