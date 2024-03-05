Фарид Шафиев: Исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции

Сегодня исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции.

Сегодня исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной мероприятию "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", которое пройдет в Баку 8-9 марта.

По его словам, Азербайджан постоянно сталкивается с предвзятой позицией, выражаемой некоторыми западными кругами, в том числе с исламофобией и тюркофобией: "Как известно, после Второй Карабахской войны определилась новая повестка внешней политики Азербайджана. Мы в полной мере почувствовали на себе последствия исламофобии. Некоторые страны не принимают сложившиеся в регионе новые реалии. Исламофобия широко распространена в западных странах, особенно во Франции. И мы предпринимаем шаги для изменения ситуации".