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Фарид Шафиев: Исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции

Фарид Шафиев: Исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции Сегодня исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 12:09
Фарид Шафиев: Исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции

Сегодня исламофобия широко распространена в странах Запада, особенно во Франции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной мероприятию "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", которое пройдет в Баку 8-9 марта.

По его словам, Азербайджан постоянно сталкивается с предвзятой позицией, выражаемой некоторыми западными кругами, в том числе с исламофобией и тюркофобией: "Как известно, после Второй Карабахской войны определилась новая повестка внешней политики Азербайджана. Мы в полной мере почувствовали на себе последствия исламофобии. Некоторые страны не принимают сложившиеся в регионе новые реалии. Исламофобия широко распространена в западных странах, особенно во Франции. И мы предпринимаем шаги для изменения ситуации".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Hazırda Qərb ölkələrində, xüsusilə Fransada islamofobiya geniş vüsət alıb

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