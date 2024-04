Фарид Шафиев: Французские дипломаты и политики либо потеряли память, либо просто лицемерят

Французские дипломаты и политики либо потеряли память, либо просто лицемерят.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев написал в социальной сети "X".

"Кто учинил разрушения на законно признанной территории Азербайджана, кто установил там мины? Кто проводил этнические чистки на этой территории и изгонял азербайджанцев?" - написал Ф.Шафиев, отреагировав на слова нового министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне, обвинившего Азербайджан в клевете.