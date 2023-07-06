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Фарид Шафиев: Франция не обладает привилегией обсуждать чужие проблемы, не разрешая затрагивать свои

Фарид Шафиев: Франция не обладает привилегией обсуждать чужие проблемы, не разрешая затрагивать свои Франция не обладает привилегией обсуждать проблемы других стран и народов, при этом осуждать других за обсуждения проблем, созданных ею.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 13:05
Фарид Шафиев: Франция не обладает привилегией обсуждать чужие проблемы, не разрешая затрагивать свои

Франция не обладает привилегией обсуждать проблемы других стран и народов, при этом осуждать других за обсуждения проблем, созданных ею.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции по итогам конференции "На пути к полной ликвидации колониализма", прошедшей в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он отметил, что с тех пор как в Азербайджане начались обсуждения по колониальной политике Франции, с ее стороны посыпались осуждения этого.

"Любая страна имеет право обсуждать любые проблемы возникающие в странах. Приглашенные страны сами рассказывают о всех имеющихся проблемах"- сказал он.

По словам Ф. Шафиева, Азербайджан сам был жертвой империи и до сих пор ощущает последствия и результаты данной политики в регионе.

Поэтому страна продолжит бороться за решение данных проблем в мире, тем более, что прибывшие в Азербайджан представители разных народов попросили продолжать поднимать эти вопросы.

"Сегодня во Франции продолжается дискриминация мигрантов из африканских или арабских стран", - заявил он.

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