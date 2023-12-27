Шафиев: Если Ереван примет предложения Баку, подписание мирного договора станет возможным в ближайшее время

Если Армения примет предложения Азербайджана, подписание мирного договора станет возможным в ближайшее время.

Если Армения примет предложения Азербайджана, подписание мирного договора станет возможным в ближайшее время.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, после того как Азербайджан передал свои предложения, теперь многое зависит от Армении. "Спикер парламента Армении Ален Симонян вчера отметил, что обе стороны близки к подписанию мирного договора. Это может говорить о том, что они принимают предложения Азербайджана. В таком случае мы сможем подписать мирный договор в ближайшее время. Но если процесс затянется, будет сложно назвать точное время", - заявил Шафиев.