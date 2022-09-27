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Фарид Шафиев: Ереван ищет альтернативы в лице Парижа и Вашингтона

Фарид Шафиев: Ереван ищет альтернативы в лице Парижа и Вашингтона "Официальный Ереван ищет альтернативы в лице Парижа и Вашингтона".
Внешняя политика
27 сентября 2022 г. 12:16
Фарид Шафиев: Ереван ищет альтернативы в лице Парижа и Вашингтона

"Официальный Ереван ищет альтернативы в лице Парижа и Вашингтона".

Как сообщает Report, об этом руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал во время выступления на круглом столе в ЦАМО по случаю 27 сентября – Дня памяти.

Он подчеркнул, что Россия традиционно всегда поддерживала Армению: "Сейчас нет такой возможности. Кроме того, Армения ждет результатов президентских выборов в Турции. Однако маловероятно, что во внешней политике Турции произойдут изменения. Армения также ждет чем завершится российско-украинская война".

Политолог Фикрет Садыхов сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас находится с визитом во Франции: "Видимо, Армения попросит сильную помощь от своих покровителей. Франция и США не смогут выступать в качестве серьезных игроков в регионе. Потому что в регионе есть фактор Турции и России. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян также сказал, что уже пора подписать мирный договор. Очевидно, в Армении есть здравомыслящие люди, но все же их мало".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Yerevan is looking for alternatives such as Paris and Washington
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "İrəvan Paris və Vaşinqtonun timsalında alternativlər axtarır"

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