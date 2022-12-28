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Фарид Шафиев: Экологические преступления в Карабахе должны оставаться на повестке дня

Фарид Шафиев: Экологические преступления в Карабахе должны оставаться на повестке дня Экологические преступления, совершенные армянами в Карабахе, должны оставаться на повестке дня.
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 12:44
Фарид Шафиев: Экологические преступления в Карабахе должны оставаться на повестке дня

Экологические преступления, совершенные армянами в Карабахе, должны оставаться на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что основными вопросами повестки дня являются делимитация границ и подписание окончательного мирного договора между Баку и Ереваном: "Армения пытается сохранить на повестке дня карабахский вопрос, и прилагает для этого все усилия. В Армении есть наше разрушенное наследие".

Комментируя акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Ф.Шафиев сказал, что два года назад они подготовили доклад об экологических проблемах в Карабахе: "Однако потом он был забыт. Эти вопросы необходимо держать на повестке дня".

Шафиев отметил, что в прошлом году была подготовлена обновленная форма этого доклада: "Азербайджан регулярно поднимал этот вопрос. То есть экологические преступления в Карабахе - не новая проблема".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Environmental crimes in Karabakh must remain on agenda
Версия на азербайджанском языке BMTM sədri: "Ermənilərin Qarabağda törətdikləri ekoloji cinayətləri gündəmdə saxlamaq lazımdır"

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